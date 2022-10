La funzione di rilevamento degli incidenti presente sui nuovi iPhone 14 sembra non essere proprio perfetta. In una specifica condizione estrema, come quella in cui si è protagonisti di un giro sulle montagne russe, i sensori dei nuovi melafonini stanno segnalando la presenza di incidenti e facendo partire le chiamate di emergenza. Allo stesso tempo, tuttavia, in una prova “su strada” della funzione, anche importanti crash con altre macchine non sono stati segnalati. Doveroso è dunque fare il punto sulla funzione tanto discussa.

Le montagne russe

Non si può negare che, quando di viaggia a gran velocità sulle montagne russe con accelerazioni e stop improvvisi, la sensazione non sia molto dissimile da quella di un’incidente. L’esperienza ha mandato in tilt il sistema di rilevamento dei nuovi iPhone 14, come riportato dal Wall Street Journal ma anche dal sito di settore MacRumors. I primi possessori degli ultimi melafonini che si sono concessi una giornata nei grandi parchi di divertimento (in USA in modo particolare) avrebbero notato il problema. Scesi dalla giostra più amata, alcuni si sarebbero resi conto del misfatto: il loro dispositivo aveva rilevato un contatto e dunque chiamato i soccorsi, senza che l’utente (ancora impegnato nel giro) potesse evitare la richiesta di soccorso.

Altre anomalie

Sempre il Wall Street Journal ha condotto un test della funzione del rilevamento incidenti in un’area di demolizione. L’esito del test è stato discordante: in effetti, in non pochi casi e nonostante gli urti, gli impatti non sono stati segnalati e dunque non sono partite le relative chiamate di emergenza.

Quanto riportato, mette a nudo una funzione in parte imperfetta, almeno in alcuni casi. Apple è stata interrogata sulle anomalie ed ha affermato che a novità è stata testata innumerevoli volte e per questo motivo non dovrebbe mostrare problemi di alcun tipo. Non c’è dubbio però che a Cupertino si metteranno al lavoro per comprendere quanto accaduto.

Continua a leggere su optimagazine.com