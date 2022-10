Al nuovo singolo di Alex non manca molto. Il cantante lo anticipa ai fan sui social e si sbilancia a proposito della data di uscita della canzone. Il nuovo singolo di Alex uscirà il 21 ottobre, data in cui sarà disponibile in rotazione radiofonica e negli store digitali.

Tra i concorrenti più apprezzati della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, Alex è giunto fino alla finalissima del programma per poi classificarsi al secondo posto nel canto, alle spalle del vincitore Luigi Strangis. Per entrambi, quella appena trascorsa è stata un’estate particolarmente impegnativa tra attività promozionali, live e incontri con i fan.

Mentre Luigi Strangis ha già annunciato il suo nuovo album, in uscita a breve, Voglio La Gonna, Alex torna sui social per comunicare il lancio imminente di un nuovo singolo. Probabilmente sarà il primo brano estratto dal nuovo disco di prossima pubblicazione ma per ora tutto tace sul fronte del nuovo progetto. Ciò che sappiamo al momento riguarda l’uscita di un pezzo inedito che porterà la firma di Alex.

“Ciao persone, ho scritto tanto dentro vari periodi. Il 21 ottobre esce la nostra nuova canzone”, le parole di Alex su Instagram nel comunicare i suoi progetti futuri. Ciò che lo attende è un nuovo singolo scritto in prima persona che racchiude le ultime emozioni e sensazioni vissute da Alex nel corso degli ultimi mesi.

L’appuntamento è dunque per venerdì 21 ottobre con il nuovo brano inedito di cui si attende di conoscere il titolo.

Continua a leggere su optimagazine.com