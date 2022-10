Ci sono alcuni elementi da prendere in considerazione, questo lunedì, per quanto concerne i tempi di uscita dell’aggiornamento iOS 16.1. Ovvie le implicazioni per il pubblico in Italia, in attesa che da Apple giungano segnali più concreti sotto questo punto di vista. Dopo i riscontri della scorsa settimana, come riportato nel nostro articolo, occorre capire in quale direzione stiamo andando in queste ore, visto che pare manchino ancora alcuni step con le beta prima che il pacchetto software possa essere rilasciato in versione stabile e definitiva su scala globale.

Focus sui tempi di uscita per l’aggiornamento iOS 16.1 in Italia: i lavori potrebbero allungarsi

Allo stato attuale, cosa sappiamo sui tempi di uscita per l’aggiornamento iOS 16.1 in Italia? L’intero iter potrebbe allungarsi leggermente, visto che in un primo momento si era parlato di rollout entro metà ottobre. Qualche problemino ancora da risolvere, stando ai riscontri degli utenti che hanno avuto modo di testare le ultime beta, senza dimenticare il fatto che manchi ancora la Release Candidate e, forse, un’ulteriore beta in arrivo questa settimana. Solo così si potrà chiudere questo discorso di transizione per il pubblico Apple.

Tutte queste considerazioni, evidentemente, hanno portato ad un aggiornamento sulle tempistiche di uscita dell’aggiornamento iOS 16.1. Come riportato da alcune fonti, infatti, pare che l’appuntamento possa essere fissato non prima della fine del mese di ottobre. Staremo a vedere se ci saranno o meno ulteriori ritardi sulla tabella di marcia, ma il bollettino diventa importante per coloro che si aspettavano una possibile distribuzione del pacchetto software addirittura in giornata.

Staremo a vedere se le cose andranno effettivamente così e quali saranno i tempi di uscita per l’aggiornamento iOS 16.1, considerando il fatto che Apple pare sia chiamata a risolvere non pochi problemi con questo pacchetto software.