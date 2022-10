Franco Mussida ha appena pubblicato un album unico quanto essenziale per godere dei benefici della MUSICA: “Il pianeta della musica e il viaggio di Iòtu”.

La prima volta che ho visto Franco sul palco è stato al Bob 2000 di Castelfranco Emilia. Suonava con i Quelli che erano di supporter ai Colosseum. Mi piacquero tantissimo. Poco dopo si trasformarono in Premiata Formerai Marconi, diventata poi PFM. Il loro successo è stato mondiale. Persino John Taylor e Roger Taylor dei Duran Duran mi hanno detto di essere stati loro fan e di aver appreso tanto dalla PFM.

L’ho conosciuto di persona quando negli anni ’80 feci un servizio per Be Bop a Lula dove lo accompagnai nel carcere di San Vittore dove insegnava la musica ai carcerati.

Negli anni ’90 gli ho chiesto di realizzare con me il Videocorso di Chitarra per la Fabbri Editore. Abbiamo lavorato (anzi, ha lavorato) talmente bene che ha venduto milioni di copie nel mondo.

Il suo essere didatta lo ha esternato anche creando a Milano quel capolavoro di CPM Music Institute, ormai equiparato a università di eccellenza.

Poche settimane fa mi ha chiamato per raccontarmi il nuovo album che stava per pubblicare. Come mio solito quando qualcosa mi interessa molto, l’ho fermato proponendogli di fare una conversazione pubblica durante la mia diretta di We Have a Dream del martedì sera.

Nello stesso programma dovevo collegarmi con Morgan. Quando gli ho detto che sarebbe entrato dopo Mussida, mi ha scritto:

“Caro il Francone. Grande persona. Gli voglio un bene dell’anima. Credo sia uno degli uomini più buoni al mondo. È un grande musicista tra l’altro. Un didatta.”

Poi mi ha mandato alcune sperimentazioni fatte insieme a lui.

Così, alla fine della lunga conversazione con Franco Mussida e dopo aver visto insieme due suoi video, “Noi e la musica” e “L’oro del suono”. ho fatto entrare a sorpresa Morgan e li ho fatti dialogare tra di loro.

Ecco il comunicato con cui Franco ha raccontato il suo album:

“IL PIANETA DELLA MUSICA e il viaggio di IÒTU” è un concept album di 13 brani interamente composto da Franco Mussida, che ne ha curato anche la simbologia e la copertina. Un viaggio interiore che l’artista compie con uno strumento nuovo dal suono unico, generato da una chitarra classica baritona che apre a linguaggi e a un’espressività particolare. Una chitarra speciale progettata per unire il mondo del soul-blues al pop e a quello classico. Il protagonista è IÒTU, un bambino il cui nome è espressione di due forze: quella di un IO egoico, asociale, che rivendica uno spazio tutto per sé, e quella di un Tu altruista che, al contrario, vorrebbe donarsi pienamente al mondo. IÒTU forte della sua sensibilità al suono, intuisce fin da piccolo magia, ruolo e poteri del Pianeta della Musica, e naviga così idealmente in quel cielo emotivo con la sua piccola barca (Loke 4862) sospinta dal vento del suono, tracciando nel suo percorso esistenziale rotte che lo spingono verso una più lucida coscienza emotiva. Nel viaggio ricorda, riflette, osserva il presente e si fa domande sul futuro. Attraversa i comuni continenti emotivi della fermezza, della calma contemplativa, della nostalgia-malinconia, fino alla gioiosità, all’entusiasmo, pure intenzioni emotive che in quel cielo vibrano all’unisono con quelle generate dal Pianeta della Musica.

Cos’è, dov’è il Pianeta della Musica? Immaginate uno spazio in noi stessi in cui si compie la magia che trasforma la Musica in emozioni e ci siete. Quest’opera musicale è un viaggio in questo spazio. A raccontarne le tappe è IÒTU, un bimbo che scoprì il Pianeta della Musica poggiando l’orecchio sulla cassa armonica della chitarra di suo padre. Aveva solo quattro anni quando apparve dentro di lui il luogo in cui sorge ogni passione. Crebbe portandosi dentro quel mondo. Un mondo in cui non esistono parole, ma puri suoni che raccontano tutto senza nominare nulla. Da ragazzo scoprì che quello spazio vibrante che gli aveva aperto le porte della gioia e della meraviglia, era tutt’uno con il suo mondo affettivo.

Più tardi intuì che le pulsioni emotive erano un sistema di comunicazione. Un sistema che agiva per contagio, proprio come fa la Musica. Che le pulsioni non solo poteva controllarle, orientarle, ma gli suggerivano cosa gli era affine e cosa no. Che la Musica sta alle emozioni come la luce sta ai colori, l’acqua sta alle piante, l’aria sta agli uccelli. Che Musica ed emozioni sono parte della stessa natura, in perenne simbiosi con le correnti che le avvolgono, le muovono, le nutrono, le educano. Da ascoltatore adulto, IÒTU si accorse che i flussi musicali non contengono plancton, ma “Oro del Suono”.

Bagliori di preziosissima vita emotiva, che i musicisti estraggono da sé stessi per donarli attraverso il suono a chi li ascolta. Infine, grazie alla Musica, IÒTU scoprì che possediamo un’unica struttura emotiva, che l’ordine, l’armonia del Pianeta della Musica, quando vibra all’unisono con il nostro Pianeta affettivo, illumina l’invisibile emotivo che ci pervade, ce lo fa apparire vivo, reale, libero di esistere.

Libero di abbracciare sé stesso e l’altro, di accordarsi con la vita che ci circonda.

In questo viaggio nel Pianeta della Musica e degli affetti IÒTU osserva questo spazio e, mentre lo fa, si osserva, si educa. Si scopre e riscopre tra i ricordi di un passato che non passa, tra visioni e riflessioni sul presente e su un’avvenire da reinventare. Un viaggio a tappe che compie salendo idealmente a bordo di Loke 4862*, un piccolo natante dalle vele rosse che naviga con lui fin da bambino nel mare della Speranza. I brani sono gli appunti di ogni tappa, il suo diario di bordo.

