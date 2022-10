Probabilmente niente, solo un convivio tra due amanti del punk rock. In un video postato sui social e condiviso dai due artisti, Fedez suona con Salmo in una jam session in power trio con Jacopo Volpe, già batterista del rapper sardo e dei Vanilla Sky. 4 accordi stoppati in 2 giri, poi tutta la potenza del punk rock.

Se nessuno li conoscesse, il video sembrerebbe un momento come i tanti consumati in sala prove dai gruppi emergenti. Uno spazio angusto, i volumi a stecca e nessuna voce. Ciò che sorprende i fan è la conferma della ritrovata amicizia tra Fedez e Salmo – il primo alla chitarra, il secondo al basso – dopo i dissapori trascinati lungo tempo.

Non è dato sapere se i due abbiano un progetto in cantiere, né un singolo né un concerto. Tutto era iniziato con le polemiche sul concerto che Salmo ha tenuto ad Olbia nell’agosto 2021, e non erano mancate le critiche da altri artisti. Tra questi c’era Fedez, al quale il rapper sardo aveva risposto con un sonoro “mi stai sul ca**o” in un video pubblicato sui social.

Poco dopo, i due artisti si sono incontrati durante il concerto di Salmo a San Siro, in un abbraccio che ormai è passato alla storia. Tanti i commenti ironici sotto il video in cui vediamo Fedez suonare con Salmo in sala prove: “Secondo me gli stai comunque sul ca**o”, scrive una ragazza.

“Il ritorno dei Finley“, scrive qualcun altro con ironia “ricacciando” la band di Fumo E Cenere capitanata da Marco “Pedro” Pedretti. “Salmoz”, scrive chi crea il crossover tra i due nomi d’arte, e non mancano l’endorsement di Chiara Ferragni e Slait. Dobbiamo aspettarci un annuncio? I due non aggiungono altro, ma potrebbe trattarsi di un assaggio.

