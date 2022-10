A poche ore dalla messa in onda di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022, i fan del programma sono pronti a scommettere che si parlerà in lungo e in largo di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due ragazzi si sono molto avvicinati nel corso delle settimane ma in questi giorni le cose si sono fatte molto hot, almeno secondo una serie di immagini che circolano in rete e che hanno causato non poche polemiche.

Il pubblico è letteralmente diviso in due (anche se non possiamo parlare di un 50 e 50 netto): da una parte ci sono coloro che seguono e che sostengono Edoardo Donnamaria e sono sicuri della purezza del suo sentimento mentre dall’altra ci sono quelli che sostengono Antonella Fiordelisi e che sono convinti che il ragazzo voglia usare la sua forza fuori dalla casa per andare avanti nel gioco, dove sta la verità?

Dopo la tempesta Marco Bellavia, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono dati da fare andando a fondo alla loro conoscenza e arrivando addirittura a scambiarsi i primi baci. La loro ‘conoscenza’, però, potrebbe non essersi fermata qui visto che in un video che circola in rete si vedono le mani di Edoardo muoversi sotto le coperte sul corpo (o tra le gambe) di Antonella Fiordelisi con tanto di leccatina finale alle dita, cosa è successo davvero e cosa farà questa Alfonso Signorini quando arriverà il momento di parlare della loro situazione amorosa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022?

Lo scopriremo tra qualche ora quando la diretta avrà inizio e il padrone di casa potrà affrontare le tematiche e i momenti clou di questo fine settimana appena trascorso.