Non poteva certo iniziare una nuova settimana con la solita bufala del personaggio famoso del giorno che avrebbe perso la vita, come abbiamo avuto modo di constatare oggi 10 ottobre a proposito di Mario Monti morto. In passato abbiamo parlato dell’ex Presidente del Consiglio sul nostro magazine a proposito del suo appello contro il digital divide, mentre stamane è fondamentale smentire le indiscrezioni secondo cui ci avrebbe lasciati. Soprattutto per chi ha un legame con lui e magari si imbatte in alcuni titoli vergognosi sui social. A partire da alcune pagine Facebook alla ricerca di visibilità per i rispettivi siti.

Oggi tocca a Mario Monti morto: ancora bufale nel 2022 su personaggi famosi in Italia

Insomma, questa volta è arrivato il turno di Mario Monti morto. Indubbiamente, stiamo affrontando innumerevoli bufale nel 2022 e allo stato attuale è impossibile prevedere in quale direzione andremo nei prossimi mesi. Già, perché chi rilancia queste odiose fake news tramite social evidentemente ha un tornaconto personale apprezzabile, non arrestando la pratica. Spesso e volentieri si forzano titoli, magari riprendendo alcune dichiarazioni del passato dei diretti interessati. Si crea in questo modo un malinteso dal quale non possiamo sfuggire.

L’unica soluzione è cercare informazioni altrove, tramite fonti più autorevoli e senza cliccare su link potenzialmente “clickbait“. Così facendo, avremmo scoperto in pochi istanti che la storia su Mario Monti morto sia del tutto inventata. Analizzando meglio la questione, infatti, si scopre che l’ex Premier sia vivo e vegeto. Ad oggi, non si hanno riscontri preoccupanti sulle sue condizioni, ragion per cui invito tutti a non alimentare disinformazione sui social in merito a notizie false.

Fate sempre molta attenzione quando davanti ai vostri occhi appaiono notizie come quella relativa a Mario Monti morto, soprattutto quando la fonte appare non autorevole.