A partire dalla mezzanotte di oggi saranno di scena le offerte Amazon del secondo Prime Day di questo 2022, quello autunnale appunto. La maggior parte di sconti e promozioni non mancheranno di entrare di scena dalla mezzanotte che segna il passaggio al martedì. Eppure, già in queste ore, si possono fare dei propri e veri affari, soprattutto per quanto riguarda alcuni prodotti Amazon di successo: il riferimento è alla linea Echo e ancora Fire TV.

Gli Echo più scontati che mai

Tra le offerte Amazon in anteprima per il nuovo Prima Day non potevano di certo mancare i ben noti Echo Dot. In particolare, il prezzo più basso è riservato allo speaker intelligente di terza generazioni. Il suo valore commerciale di listino sarebbe pari a 49,90 euro ma in queste ore è possibile acquistarlo addirittura a 17,99 euro. La colorazione più conveniente è quella antracite e la disponibilità del prodotto è immediata con consegna già nella giornata di domani.

Offerta Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con... Ti presentiamo Echo Dot - Il nostro altoparlante intelligente più...

Controlla la musica con la tua voce – Ascolta brani in streaming da...

Non solo gli Echo Dot si annoverano tra le offerte Amazon di questo lunedì 10 ottobre ma anche l’Echo Show 5 di terza generazione. Il dispositivo in antracite, blu e bianco viene ora venduto a 34,99 euro e disponibilità immediata alla consegna. Si tratta senz’altro di un ottimo risparmio, considerando il prezzo di listino del device di circa 85 euro.

Nuovo Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo... Tieni sott'occhio la tua giornata con Alexa - Imposta sveglie e timer,...

Metti Alexa sul comodino - Inizia la giornata con una routine che...

Fire TV Stick

Non si può parlare di offerte Amazon abbinate alle promozioni Prime Day senza far riferimento alla Fire TV Stick in uso nelle case di molti italiani. Nella sua versione con streaming in HD e comandi per la TV, il dispositivo è arrivato a costare 22,99 euro anziché 39,99 euro. La disponibilità del prodotto è immediata anche in questo caso, con arrivo a destinazione non oltre la fine della settimana appena iniziata.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) |... La nuova generazione del nostro dispositivo per lo streaming più...

Meno disordine, più controllo - Con il telecomando vocale Alexa puoi...

Continua a leggere su optimagazine.com