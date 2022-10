Qualcomm si sta preparando per lo Snapdragon Summit di novembre 2022 in programma alle Hawaii, dove dovrebbe svelare il suo chipset di punta per il 2023, lo Snapdragon 8 Gen 2. Mentre tutti gli occhi saranno puntati sul processore di punta, Qualcomm dovrebbe anche annunciare più chipset, che verranno utilizzati su un certo gruppo di smartphone tra la fine del 2022 e il 2023. Sebbene non siano stati ufficialmente rilasciati molti dettagli sul processore in arrivo, come riportato da ‘SamMobile‘, il tipster Roland Quandt ha rivelato alcune informazioni sul chipset in arrivo. Lo Snapdragon 7 Gen 2 (SM7475) potrebbe essere chiamato Snapdragon 7 Gen 2 (o forse Snapdragon 7+ Gen 1).

Secondo quanto riferito, Snapdragon 7 Gen 2 fornirà un aumento delle prestazioni del 5, 10% rispetto al suo predecessore. D’altro canto, l’SM7475 avrà una CPU tri-cluster con un core principale, tre core gold e quattro core silver. Apparentemente, il core principale raggiungerà il picco a una velocità di clock di 2,4GHz. I core d’oro raggiungeranno il picco a 2,36GHz, mentre i core d’argento avranno un clock di 1,8GHz. Tutte queste prestazioni principali sono simili al SoC Snapdragon 7 Gen 1.

Una delle nuove funzionalità del processore Snapdragon 7 Gen 2 sarà l’uso di un nuovo design del core. È probabile che presenti il ​​nuovo design Cortex-A715 di ARM per i core prime e gold. D’altra parte, i nuclei d’argento potrebbero avvalersi del Cortex-A510. Nel complesso, il SoC Snapdragon 7 Gen 2 potrebbe offrire un aumento delle prestazioni del 5-10% rispetto allo Snapdragon 7 Gen 1, che sarebbe più efficiente. Maggiori dettagli sui prossimi chipset di Qualcomm saranno rivelati il ​​prossimo mese. È già noto che il Samsung Galaxy S23 utilizzerà esclusivamente lo Snapdragon 8 Gen 2 e che potrebbe puntare sull’efficienza energetica e sulle prestazioni termiche. Lo Snapdragon 7 Gen 2 sembra anche perfetto per il Samsung Galaxy S23 FE.

