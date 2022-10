In questo lunedì 10 ottobre si registrano alcuni problemi WindTre da non sottovalutare. Non funzionano alcuni dei servizi dell’operatore unificato e per questo motivo, è giusto riportare nel dettaglio cosa sta succedendo, così come chiarire i canali di assistenza validi per ottenere supporto.

Tipologia di problemi

I problemi WindTre odierni sembrano riguardare soprattutto la navigazione internet da apparato mobile. Più che un down totale del servizio appunto, si registrano alcuni rallentamenti anomali. Quando si tenta di visionare pagine e contenuti di qualsiasi tipo, accade che la scheda di riferimento resti vuota, almeno per svariati momenti. Al momento di questa pubblicazione, il servizio Downdetector quantifica le difficoltà in corso in un paio di centinaia di testimonianze di errori e malfunzionamenti.

Assistenza

Almeno al momento di questa pubblicazione, i problemi WindTre non sono stati commentati dallo stesso operatore. Proprio per questo motivo non è possibile ipotizzare o meno un presto ritorno alla normalità del servizio. Nel frattempo che qualcosa si smuova, è giusto ricordare che il servizio clienti del vettore risponde al numero 159 dall’Italia. Al contrario, per chi si trova all’estero quest’oggi con le stesse anomalie fin qui elencate, il recapito da contattare è +393205000200. Quest’ultimo canale è sempre attivo ed è gratuito in caso di contatto da ogni parte del mondo. Per chi preferisce altri canali di supporto, va segnalato come siano sempre attivi anche gli account social del vettore, su Facebook come su Twitter. Un’altra strada percorribile è quella dell’assistente virtuale WILL dal sito dell’operatore o dalla relativa app. Dopo le prime batture con il referente tecnologico, si potrà comunque chiedere di parlare con un un addetto del customer care.

Aggiornamento 12:50 – I problemi WindTre odierni stanno progressivamente rientrando in questi minuti. Il servizio Downdetector riporta un numero inferiore di segnalazioni di anomalie (ora intorno al centinaio).

