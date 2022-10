Le novità non finiscono mai per WhatsApp: gli sviluppatori sono sempre a lavoro per assicurare nuove funzioni e la sistemazione dei bug nel frattempo emersi. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, l’ultima notizia riguarda l’aumento del numero massimo di partecipanti ad una conversazione di gruppo, che adesso passa da 512 a 1024. La modifica è già disponibile per gli utenti beta, sia per Android che per iOS. Già in passato WhatsApp, precisamente lo scorso giugno, era arrivato ad ampliare il numero massimo di partecipanti ad una conversazione di gruppo, arrivando a 512 partecipanti.

Fate parte del programma beta e volete verificare di avere a disposizione la nuova funzione? Non dovrete fare altro che creare un gruppo oppure aggiungere nuovi partecipanti a quelli già esistenti: in questa pagina potrete verificare il numero massimo di partecipanti possibili per il vostro account. Gli utenti beta probabilmente potranno già tutti testare con mano la possibilità di aggiungere fino a 1024 partecipanti ad una conversazione di gruppo (è difficile immaginare un gruppo così tanto frequentato, ma ci sono circostanze in cui certe chat si rendono necessarie, magari per comunicazioni di servizio tra gruppi di persone che non possono interagire tra di loro, ma solo leggere quanto viene comunicato nel gruppo dagli amministratori); diversamente bisognerà aspettare che la funzioni arrivi in via progressiva, probabilmente già nei prossimi giorni (non ci sarà da aspettare troppo essendo la novità già in testing).

WhatsApp non smette un attimo di aggiungere novità a quelle già integrate al proprio sistema: riconosciamo agli sviluppatori di svolgere un lavoro sempre costante e puntuale. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

