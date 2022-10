Sicuramente il modo migliore per poter avere sempre sotto controllo chiamate, messaggi, notifiche e tanto altro, anche quando non si ha vicino il telefono, è quello di consultare uno smartwatch. Se siete in cerca di un nuovo orologio intelligente con un ottimo rapporto qualità/prezzo, allora non perdetevi l’incredibile offerta di oggi 9 ottobre su Amazon di Amazfit GTS 2 Mini (nuova versione 2022). Grazie al coupon sconto del valore di 15 euro, lo potete acquistare a soli 72,69 euro (invece di 87,69 euro di listino); si tratta di un prezzo piuttosto “bizzarro”, se vogliamo, per quelle che sono le sue fantastiche potenzialità. L’orologio, prodotto dall’azienda cinese Zepp Health, è venduto e spedito dall’e-commerce stesso e nel colore Nero. Dopo aver dato le principali informazioni, passiamo sul lato tecnico e sulle principali funzioni.

L’Amazfit GTS 2 Mini presenta un design privo di bordi, con un vetro curvo 2.5D e con un peso di soli 19,5 grammi. Sfoggia un vivace display AMOLED da 1,55 pollici e più di 80 quadranti, la maggior parte dei quali mostrano uno schermo sempre attivo abbinato, dove si possono anche caricare le vostre foto sullo sfondo. Le modalità sportive integrate sono 68 ed è resistente all’acqua fino a 5ATM; l’orologio può anche controllare la musica sullo smartphone, fornire notifiche su fasi di allenamento, condizioni e zone di frequenza cardiaca e generare un rapporto sui dati sportivi nell’app ad allenamento concluso.

Il dispositivo integra la funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca ad elevata precisione 24 ore su 24 e vengono forniti avvisi per un battito cardiaco troppo elevato o troppo basso. L’Amazfit GTS 2 Mini rivela anche i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e i livelli di stress. L’orologio smart integra anche Alexa, a cui si possono porre domande, ottenere traduzioni, impostare sveglie e timer, controllare il tempo, i vostri dispositivi domestici intelligenti e molto altro ancora. Il tutto è alimentato da una batteria da 220mAh del tutto ottimizzata in grado di offrire fino a 14 giorni di utilizzo.

