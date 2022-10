Mancano ancora diversi mesi alla presentazione dei nuovi iPhone 15, per non parlare degli iPhone 16 che vedranno la luce solo a fine 2024, ma in queste ore si parla già di alcune anticipazioni che ci consentono di mettere a fuoco la questione. In particolare, occorre concentrarsi sulla questione del modem 5G, in quanto alcune partnership pare siano già formalizzate per darci delle basi dopo gli ultimi approfondimenti. Vediamo come stanno le cose, stando a quanto trapelato in giornata.

Quali sono le anticipazioni di oggi su iPhone 15 ed iPhone 16: attenzione alla connessione 5G

Stando ai rumors portati alla luce in queste ore da MacRumors, sembrerebbe che Qualcomm abbia tutte le carte in regola per essere a lungo termine il fornitore di Apple sui modem 5G. Discorso che va applicato sia ai prossimi iPhone 15, sia agli iPhone 16. Insomma, difficilmente toccheremo con mano un prodotto concepito direttamente dalla mela morsicata prima del 2025, stando alle informazioni venute a galla fino a questo momento.

Le indiscrezioni di queste ore giungono dall’analista di Haitong International Securities, Jeff Pu, il quale di recente ha dichiarato che si aspetta che i modelli di iPhone rilasciati nel 2024 utilizzino il modem Snapdragon X75 di Qualcomm non ancora annunciato. Con X70 in arrivo nel 2023, invece, gli addetti ai lavori si aspettano una migliore qualità del segnale, maggiore copertura, latenza inferiore, ma soprattutto efficienza energetica migliorata del 60%.

Staremo a vedere quali saranno i presupposti dei nuovi iPhone 16, alla luce di alcuni riscontri più dettagliati a proposito dei nuovi iPhone 15, come vi abbiamo riportato con il nostro pezzo di oggi. Vi terremo aggiornati appena ci saranno notizie più concrete sulle prossime due generazioni di melafonini, visto che la situazione potrebbe evolvere settimana dopo settimana in questa fase.