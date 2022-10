Non possono che dirsi fastidiosi i problemi che stanno generando un down Facebook oggi 9 ottobre, come pure quelli relativi al login o al corretto scorrimento della propria Home. A partire dalle 12:30 odierne, il servizio ha cominciato a non funzionare correttamente e dunque non pochi utenti registrano anomalie di diverso tipo e pure snervanti. La situazione va analizzata nel dettaglio, grazie ad alcune testimonianze e i test diretti sulla piattaforma. Non si escludono analogie rispetto a quanto riportato con uno dei nostri ultimi articoli a tema.

Cosa sappiamo sul down Facebook che sta generando problemi per tanti utenti in Italia

Basti pensare al fatto che sul sito Downdetector ci siano già decine e decine di segnalazioni di disservizi proprio al momento di questa pubblicazione. Le prime anomalie si sarebbero verificate già attorno alle 11, senza apparente motivo. Le difficoltà che stanno dando vita ai problemi con l’app Facebook odierni sono abbastanza chiari. Provando ad accedere al proprio account, immettendo le credenziali che abbiamo memorizzato, non sarebbe comunque possibile entrare nel profilo. Le anomalie si verificherebbero, anche se solo in parte, anche da PC.

Questa è la situazione fotografata al momento del lancio del nostro articolo, ma la situazione potrebbe repentinamente cambiare. L’articolo sarà eventualmente aggiornato per comunicare le novità e gli aggiornamenti relativi proprio alle difficoltà attuali che hanno innescato il down Facebook. A voi come stanno andando le cose? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito, sperando di ottenere a breve un feedback ufficiale per inquadrare al meglio la vicenda.

I numeri sono importanti, ma vanno valutati a medio termine, anche nel primo pomeriggio. Solo così capiremo se ci si ritrova effettivamente al cospetto di un down Facebook oggi 9 ottobre.

