NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 tornano di nuovo ad occupare la domenica sera su Rai2. Il 9 ottobre andranno in onda due episodi inediti delle serie tv. Andiamo alle anticipazioni.

Si parte con l’episodio 13×09 di NCIS Los Angeles intitolato Influencer, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il team aiuta un ambasciatore degli Stati Uniti a cercare la figlia scomparsa, Gia, una popolare influencer dei social media. Inoltre, l’agente Aliyah De León torna per supportare la squadra con il caso.

Nel cast di NCIS Los Angeles 13: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna. Linda Hunt sarà presente in un numero minore di episodi nel ruolo di Hetty.

A seguire l’episodio 6×10 di Bull dal titolo Inchiostro rosso sangue:

La T.A.C. difende una donna che ha ucciso il suo capo a causa dei disturbi causati da un tumore benigno che le comprime il cervello. Nel frattempo, Bull è costretto a cercare una persona che rimpiazzi Marissa.

Nel cast di Bull 6: Michael Weatherly è il Dr. Jason Bull; Geneva Carr è Marissa Morgan; Christopher Jackson è Chester “Chunk” Palmer; Jaime Lee Kirchner è Danielle “Danny” James; MacKenzie Meehan è Taylor Rentzel; Yara Martinez è Isabella “Izzy” Colón.

Bull andrà in onda il 12 ottobre con un episodio extra: vedremo infatti il 6×11. La squadra si trova in una situazione tesa quando Bull affronta in tribunale Marissa e il suo nuovo capo, dopo l’addio dalla compagnia; la vita professionale di Taylor le si ritorce contro durante la sua battaglia per la custodia.

La serie poi tornerà regolarmente insieme a NCIS Los Angeles 13 domenica 19 ottobre. Nell’episodio 13×10 di NCIS Los Angeles: Quando uno scienziato che lavora con i marines viene ucciso e la sua tecnologia radar avanzata rubata, la squadra deve affrettarsi a trovarla insieme al colpevole. A seguire, l’episodio 6×12 di Bull: la TAC ha uno sguardo raro sulla vita personale di Bull quando suo fratello estraneo di 13 anni, Jacob Bull, arriva inaspettatamente; un investitore finanziario è accusato dall’FBI di gestire uno schema Ponzi con suo padre.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 su Rai2 è per stasera dalle 21:05.

