Mina Settembre 2 torna anche la prossima settimana con due nuovi episodi che saranno il fulcro di questa stagione. Matematicamente, con gli episodi del16 ottobre, la serie sarà al giro di boa avviandosi verso gli episodi finali e, quindi, le decisioni che potrebbero cambiare la vita di Mina, ma come andrà a finire? Ad andare in onda saranno gli episodi Cosa resta di noi e Sorprese in cui scopriremo che Claudio vorrà un figlio e questo manderà in tilt Mina, sarà allora che deciderà di mettere in stand by la sua relazione di nuovo?

Le anticipazioni rivelano che la catena di eventi spingerà Gelsomina a tornare di nuovo a Procida e che tutto questo avrà a che fare con un ospite strano che si trova nascosto in un B&B, da cosa sta scappando? Ma i colpi di scena non sono finiti qui, visto che Gelsomina si ritroverà a fare i conti anche con una richiesta del tutto inaspettata da parte di suo marito Claudio ovvero quella di avere un figlio, il loro matrimonio ripartirà da qui? Sembra che la reazione della protagonista non sarà delle migliori e tutto potrebbe nuovamente rovinarsi.

"È tutta la sera che ci penso: io questo bambino con te lo voglio!" 😍

Prima di scoprire cosa succederà negli episodi dl 16 ottobre, i fan potranno godersi Mina Settembre 2 anche questa sera nel prime time di Rai1 in cui Mina viene condotta da Claudio dalle 5 signorine Esposito, considerate da lui come delle zie, che hanno un problema particolare. Nel frattempo Claudio ha rimesso a nuovo la barca del padre di Mina e pensa ad un prossimo viaggio. Intanto quest’ultima sembra pronta a vedere a Irene insieme a Titti, mentre il caso di operaie licenziate di una fabbrica tiene impegnata la protagonista.