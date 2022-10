Ad Amici grandi ritorni e superospiti nella puntata on onda domenica 9 ottobre su Canale 5. Torna nel talent show Sangiovanni, per cantare il nuovo singolo, Fluo, dopo il grande successo in Spagna. In studio ci sarà anche Giorgia, per giudicare una gara. Ma andiamo con ordine.

Amici di Maria De Filippi giunge al suo quarto appuntamento su Canale 5 e resta confermato nel pomeriggio domenicale. Dopo tanti anni in onda di sabato, anche per il 2022 Maria De Filippi conferma la formula che prevede l’appuntamento con lo speciale di domenica e anche quest’anno registra con qualche giorno di anticipo.

Gli ospiti di Amici il 9 ottobre

Torna Sangiovanni ad Amici il 9 ottobre. Il cantante – che proprio nel programma Mediaset ha mosso i primi passi, fa il suo ritorno sui banchi di Amici ma questa volt da ospite. L’occasione è quella della presentazione del nuovo singolo e dei suoi prossimi live.

Ad Amici ci sarà poi Giorgia, il cui compagno quest’anno fa parte del corpo docenti di Amici. Parliamo del coreografo Emanuel Lo che quest’anno ha preso il posto della dimissionaria Veronica Peparini. Giorgia sarà in studio per giudicare la gara delle cover che coinvolgerà i cantanti di Amici di Maria De Filippi nella puntata del 9 ottobre.

In studio Davide Simonetta per ascoltare gli inediti dei cantanti di Amici e scegliere il brano da produrre.

Ad Amici un gradito ritorno: quello di Diana Del Bufalo, ex concorrente del canto ora attrice di successo. Presenterà 7 Spose Per 7 Fratelli, al Teatro Brancaccio di Roma.

Gabriele Rossi giudicherà una gara di ballo. L’attore, coreografo e produttore giudicherà la sfida di ballo.

Stilerà la classifica di ballo, invece, il coreografo e ballerino di fama mondiale Little Phil. A lui il compito di giudicare e valutare con dei voti le esibizioni dei concorrenti della categoria ballo di Amici.

