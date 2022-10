Pomeriggio movimentato a Verissimo dove, tra gli ospiti, c’era anche Vera Gemma. L’attrice ha ricevuto un importante riconoscimento allo scorso Festival di Venezia ma oggi, nel salotto di Silvia Toffanin, ha voluto ribadire il fatto che non si sentirà mai all’altezza del padre Giuliano. Il momento cruciale, però, ha riguardato la sua vita privata visto che Vera Gemma è da poco tornata single dopo la fine della sua relazione con Jeda, pupillo di Ilary Blasi nella sua Isola dei Famosi, dove sta la verità?

Da quanto si evince dalle parole di Vera Gemma il vero problema alla fine è stata la differenza di età perché ad un certo punto lei è diventa un’amica, che gli consigliava cosa fare e come comportarsi, più che una compagna. In particolare, a Silvia Toffanin ha spiegato: Jeda è un amico, siamo complici, ci vogliamo bene, creda che si debba mettere con una ragazza della sua età, quando c’è differenza di età si tende un po’ a diventare un po’ troppo amici… il rapporto non è paritario inevitabilmente, ci vogliamo bene, lui è una persona speciale, non sono mai single e adesso mi prenderei una pausa”.

Nella stessa intervista, Vera Gemma ha raccontato anche di essere vittima di bullismo per via del suo aspetto fisico e che, addirittura, riceve minacce di morte sui social:

“C’è un accanimento feroce su di me. Sui social mi scrivono ‘sei brutta, sei rifatta’. Ho ricevuto minacce di morte… Dicevano ‘suo padre è bellissimo, lei non è così bella’. Io mi piaccio molto, mi trovo molto bella”. Poi ammette i ritocchi estetici che ha deciso di fare: “Quando non mi piaceva qualcosa del mio aspetto ho provato a cambiarlo con piccoli ritocchi come tante altre donne dello spettacolo”.