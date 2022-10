The Midnight Club doveva inizialmente essere un film. Parlando della sua nuova serie tv Netflix con Entertainment Weekly al New York Comic Con, il creatore Mike Flanagan ha spiegato la genesi del suo progetto:

“Questo è qualcosa che volevo fare da quando ero un bambino”, ha detto. “Ho iniziato a leggere i fumetti di Christopher Pike quando ero probabilmente troppo giovane per farlo. Ho iniziato a provare a scrivere una sceneggiatura per The Midnight Club quando ero al college. E ne ho scritta una intera. Sarebbe stato un lungometraggio. Ne ero davvero entusiasta e stavo mettendo insieme un grosso pacchetto di investimenti per cercare di convincere amici e parenti ad aiutarmi in questo film. E mi sono messo in contatto con gli editori e ho detto: ‘Non vedo l’ora di imbarcarmi in questo. Posso avere il vostro permesso?'”

La loro risposta non è stata positiva. Infatti gli hanno consigliato di distruggere il suo copione perché non aveva il permesso per adattare i fumetti. “Non ne ho conservato nemmeno una copia. Avevo paura di essere denunciato”, ha ammesso Flanagan.

Dopo tanti anni, Flanagan e il suo team, la co-creatrice Leah Fong e il produttore esecutivo Trevor Macy, sono riusciti a trasportare The Midnight Club sullo schermo grazie a Netflix.

La storia è gran parte basata sull’omonimo volume di Pike del 1994. Un gruppo di adolescenti malati terminali che vivono al Brightcliffe Hospice escono di nascosto ogni giorno a mezzanotte per raccontarsi storie di fantasmi e cercare segni del mondo al di là. Ciascuna delle loro storie è un mini adattamento di un altro fumetto di Pike.

The Midnight Club detiene già un record a livello mondiale. Secondo quanto si apprende, la serie tv ha battuto il record di 21 jump scares (letteralmente “salto di paura”, una tecnica usata nei film horror per spaventare lo spettatore) in un solo episodio, precisamente il primo. Un numero così alto da entrare nel Guinness World Record.

