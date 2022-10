Giungono ancora una volta segnali molto incoraggianti per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S22. Sebbene in Italia non sarà possibile testare l’aggiornamento con One UI 5.0 prima del rilascio ufficiale del pacchetto software, altrove sono in distribuzioni versioni provvisorie del firmware. Come riportato nella giornata di venerdì con un altro articolo, ora tocca alla beta 4. Dopo l’esordio ufficiale negli Stati Uniti, abbiamo avvistamenti anche qui in Europa. Nel dettaglio, tocca agli utenti che hanno scelto il top di gamma 2022 in Germania.

Ulteriori problemi risolti per il Samsung Galaxy S22 con il rilascio dell’aggiornamento One UI 5.0 tramite la beta 4

Rispetto a quanto emerso con il nostro primo pezzo a tema, pare che effettivamente siano stati risolti altri problemi extra risolti per il Samsung Galaxy S22 tramite l’aggiornamento One UI 5.0 con la sua beta 4. Tra le certezze maturate finora, sappiamo che il bug con il quale si attivava automaticamente la modalità Non disturbare, in questo specifico contesto è stato corretto.

A questi aspetti, poi, vanno aggiunti altri elementi venuti a galla in queste ore grazie al contributo di SamMobile. In particolare, pare che Object Eraser non funzionava prima dell’ultima beta di One UI 5.0 sfornata per il Samsung Galaxy S22. Oltre a questo, il feedback tattile mancava nella schermata iniziale e la cornice del widget si bloccava spesso e volentieri nella schermata iniziale. Tutti questi problemi, secondo quanto raccolto durante il weekend, sono stati risolti.

Le prossime ore ci diranno se la beta 4 dell’aggiornamento One UI 5.0 per il Samsung Galaxy S22 abbia migliorato anche la durata della batteria.

Continua a leggere su optimagazine.com