Anche Piero Pelù si taglia i capelli come gesto di solidarietà per le donne iraniane. Il frontman dei Litfiba ha pubblicato un video in cui lo vediamo impugnare un paio di forbici e tagliare via una ciocca per poi mostrarla in primo piano.

Non è la prima volta in cui il rocker fiorentino sensibilizza sugli argomenti di attualità: con l’approssimarsi delle elezioni politiche del 25 settembre, per esempio, Pelù ha pubblicato un invito ad andare a votare. Ancora, quando sono scoppiate le polemiche su Laura Pausini e Bella Ciao, la voce di Fata Morgana ha ripescato un video girato durante il lockdown con la sua versione rock della canzone partigiana.

L’uccisione di Mahsa Amini ha scoperchiato nuovamente il problema dell’oppressione ai danni delle donne in Iran e nei paesi a trazione islamica. Per questo, su imitazione del gesto portato in piazza dalle donne iraniane, in tutto il mondo è esplosa la protesta: tagliarsi i capelli, nel mondo islamico, è segno di lutto e per questo le donne iraniane hanno scelto di compiere il gesto in pubblica piazza.

Dal mondo dello spettacolo la protesta consiste nel tagliarsi i capelli e mostrare il video sui social. Lo stesso ha fatto Piero Pelù, che nel video dice:

“Per la libertà delle donne iraniane, per la libertà delle donne afghane, per la libertà degli uomini iraniani, afghani e per tutte le libertà del mondo contro tutte le dittature“.

Tra i commenti i fan ringraziano il rocker fiorentino per il video e il messaggio. Piero Pelù non dice altro, e il video si interrompe quando mostra la ciocca recisa all’obiettivo. Non si esclude che il suo gesto possa essere imitato da altri artisti, che spesso si uniscono alle catene virali per lanciare il loro messaggio.

Continua a leggere su optimagazine.com