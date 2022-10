Piera Maggio a Verissimo domani pomeriggio. Questo è il colpaccio messo a segno da Silvia Toffanin che avrà modo di intervistare la madre dell’ormai famosa Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo ormai 18 anni fa. La madre non si è mai arresa e anche domani pomeriggio in tv chiederà con forza la verità su quello che è accaduto quel giorno maledetto quando in un attimo la sua bambina è scomparsa mentre si trovava sul marciapiede davanti casa.

Piera Maggio sarà in esclusiva a Verissimo in occasione dell’uscita del libro “Denise – Per te, con tutte le mie forze” e a pochi giorni dal possibile scoop lanciato da Quarto Grado venerdì e che riguarda un’altra bambina scomparsa, Angela Celentano. Nei giorni scorsi si è fatta più prepotente la pista sudamericana che riguarda una donna molto somigliante a come sarebbe oggi Angela. La donna in questione sarebbe molto somigliante a questa elaborazione e, inoltre, avrebbe la la stessa voglia che aveva anche Angela da bambina.

Mentre si attendono i risultati del Dna, Quarto Grado ha rivelato che una donna italiana sarebbe convinta di essere Angela Celentano e che lei stessa ha contattato l’avvocato Luigi Ferrandino per raccontargli di essere stata rapita in un bosco da bambina per poi essere portata n una grotta dove, la mattina dopo, sarebbe stata prelevata per essere portata in un casolare, dal quale è stata prelevata da una famiglia, con la quale è cresciuta. Secondo il suo racconto, in quello stesso casolare, c’erano altri bambini.

Dopo 26 anni di ricerche potremmo essere più vicini alla svolta nel giallo di Angela Celentano?



Ne parliamo ora a #Quartogrado pic.twitter.com/dT96X0yI5H — Quarto Grado (@QuartoGrado) October 7, 2022

Si parlerà anche lei nella puntata di domani di Verissimo o ci sarà spazio solo per Denise Pipitone?