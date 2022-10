E’ arrivato Licantropus su Disney+, uno speciale horror della Marvel con protagonista un insolito supereroe. Gael García Bernal è Jack Russell/ Werewolf by Night, uno dei membri di una congrega segreta di cacciatori di mostri colpito da una maledizione che lo trasforma in un lupo mannaro.

Licantropus su Disney+ è disponibile dal 7 ottobre 2022 e fa parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Lo speciale ha la particolarità di essere in bianco e nero, un chiaro omaggio al genere horror degli anni ’30 e ’40. Agghiacciante, un mix tra comedy e action, Licantropus mira a evocare un senso di terrore e di macabro, suspense e momenti da brivido. Allo stesso modo, il film offre una nuova visuale al Marvel Cinematic Universe.

In una notte cupa e tenebrosa, una congrega segreta di cacciatori di mostri emerge dall’ombra e si riunisce nell’inquietante Bloodstone Temple in seguito alla morte del loro capo. Nel corso di una strana e macabra commemorazione della vita del leader, i partecipanti vengono coinvolti in una misteriosa e mortale competizione per una potente reliquia, una caccia che alla fine li porterà a confrontarsi con un mostro pericoloso.

Nel cast di Licantropus su Disney+, oltre Gael García Bernal nel ruolo di Jack Russell/Werewolf by Night, Laura Donnelly nei panni di Elsa Bloodstone, figlia di Ulisse a cui non piace la tradizione della sua famiglia di cacciare mostri; e Harriet Sansom Harris che interpreta Verussa Bloodstone, vedova di Ulisse e matrigna di Elsa che guida il gruppo segreto di cacciatori di mostri.

Bernal ha dichiarato di aver accettato la parte perché era affascinato dal personaggio di Russell e da cosa significasse per lui trasformarsi in un lupo mannaro. Lo speciale vanta anche di un piccolo record: al suo debutto è il primo dei prodotti Marvel ad aver raggiunto il 100% dei voti positivi su Rotten Tomatoes, il famoso aggregatore di recensione online.

