Ormai quella di lanciare la notizia apparente di un personaggio più o meno famoso deceduto è una moda che porta visualizzazioni al sito di turno, come abbiamo avuto modo di registrare in queste ore con Francesco Oppini morto. Dopo aver parlato dell’ex concorrente del Grande Fratello VIP in altri contesti, stando ad alcuni articoli pubblicati in passato sul nostro magazine in merito alla sua partecipazione al noto reality, oggi 8 ottobre occorre concentrarsi su altri aspetti. Chiarire queste vicende in tempo, evitando che si possano diffondere informazioni false, diventa molto importante.

Ancora un malinteso su Francesco Oppini morto oggi: alcuni chiarimenti in merito per tutti

Con il titolo del nostro articolo, abbiamo parlato di ulteriore malinteso su Francesco Oppini morto oggi, ma evidentemente siamo stati troppo buoni. Il motivo? Chi imposta un contenuto nelle modalità descritte, infatti, vuole palesemente ingannare il pubblico. Sui social, come ho avuto modo di constatare sabato mattina, circolano immagini di Alba Parietti che avrebbe parlato della data del decesso di suo figlio. Una questione che non sta né in cielo, né in terra, visto che la notizia è totalmente basata sul nulla. Come avviene quasi sempre in queste circostanze, del resto.

Insomma, si tratta di iniziative consapevoli, che richiedono precisazioni di volta in volta da parte di coloro che provano a spegnere “incendi”, come avvenuto a noi questa mattina. Francesco Oppini non è morto e sta benone. Anzi, in settimana su 7 Gold si è ritrovato nuovamente al centro di polemiche calcistiche dopo alcuni episodi arbitrali in Inter-Barcellona di Champions League. Nota la sua fede bianconera. Staremo a vedere quale sarà il prossimo personaggio famoso che si ritroverà al centro di situazioni simili.

Per ora, prendiamo atto che Francesco Oppini sia vivo e vegeto. Per fortuna, aggiungiamo noi.

