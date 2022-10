In vista della nona giornata del campionato di Serie A il Napoli affronterà la Cremonese domenica 9 ottobre alle ore 18.00 presso lo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Gli azzurri, guidati da mister Luciano Spalletti, dopo la storica vittoria con il punteggio di 6-1 ottenuto in Champions League contro l’Ajax, presso la Johan Cruijff Arena, è pronto a tornare di nuovo in campo per proseguire la scia di successi. I partenopei nella precedente giornata di campionato hanno sconfitto il Torino al Maradona per 3-1, mentre i grigiorossi allenati da mister Massimiliano Alvini sono reduci da un buon pareggio ottenuto contro il Lecce con il punteggio di 1-1.

Allo Stadio Zini i partenopei nei precedenti non hanno mai vinto: infatti, su 6 incontri i cremonesi hanno ottenuto due vittorie, mentre quattro sono i pareggi. L’ultimo confronto tra le due compagini risale a ben 26 anni fa, precisamente al 10 marzo del 1996, che terminò in pareggio per 1-1. Attualmente la compagine di capitan Di Lorenzo occupa la prima posizione in classifica a quota 20 punti, mentre la squadra del capitano Matteo Bianchetti è posizionata in penultima posizione con soli 3 punti all’attivo. Il match Cremonese-Napoli sarà trasmesso in diretta TV esclusiva su DAZN, piattaforma che ha acquisito i diritti televisivi dell’intero campionato di Serie A.

Per seguire la partita sarà necessario scaricare l’app su una smart TV compatibile oppure su console di gioco come Xbox o PlayStation, o ancora sui dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast oppire il TIMVISION Box. La sfida tra i grigiorossi e gli azzurri si potrà vedere anche in diretta streaming collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook oppure scaricando l’app su smartphone o tablet.

Di seguito le probabili formazioni:

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Ascacibar, Meité, Valeri; Pickel; Dessers, Okereke;

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Kvaraskhelia.

