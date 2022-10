Se state pensando di acquistare degli auricolari wireless di ultima generazione, non potete non prendere in considerazione gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) targati Apple. Parliamo di un prodotto di estrema qualità che finalmente è acquistabile ad un prezzo più conveniente su Amazon. Inoltriamoci a questo punto nell’offerta odierna che riguarda tale accessorio indossabile di stampo Apple. Gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) sono infatti acquistabili sul famoso sito di e-commerce al prezzo di 220 euro ed è senza dubbio più conveniente rispetto a quello di listino da 279 euro.

La situazione aggiornata sul prezzo per AirPods Pro: offerta Amazon ad ottobre 2022

Riaffrontiamo il tema, dunque, dopo l’articolo pubblicato a settembre sul nostro magazine. Il risparmio c’è ed è piuttosto interessante e lo stesso sito di e-commerce consiglia di acquistare tali auricolari targati Apple, etichettandoli come Amazon’s choice di giornata. La disponibilità è immediata, non c’è al momento pericolo che le scorte a disposizione possano terminare e nel giro di qualche giorno arriverà direttamente nelle vostre case.

Offerta Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

Apple mette al primo posto sempre la qualità dei propri prodotti, per questo in genere i prezzi dei suoi dispositivi sono piuttosto elevati, ma con qualche offerta interessante tutti possono pensare di avere tra le mani un device a tale marchio. In questo caso parliamo di auricolari di ultimissima generazione con specifiche tecniche di grande rilievo. Approfondiamo a questo punto la questione caratteristiche degli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). L’elemento di spicco è dato dalla cancellazione attiva del rumore che ha il compito di bloccare i rumori esterni, permettendo di immergersi totalmente nell’ascolto.

Se poi è importante mantenere un orecchio vigile su ciò che capita intorno, spazio alla modalità trasparenza. Rispetto agli altri auricolari wireless questi AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) permettono anche di poter puntare sull’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Inoltre non manca l’EQ adattiva che calibra la musica a seconda della forma del propri orecchio. Chiaramente si tratta di accessori resistenti all’acqua ed al sudore. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su questi auricolari wireless.

