WhatsApp continua sempre ad aggiornarsi, arrivando alla versione beta per Android numero 2.22.22.7. Sono tante le novità in fase di sviluppo, tra cui quella relativa alla descrizione di un documento prima della condivisione (cosa che è già possibile fare con le foto e con i video, come molti di voi ben sapranno). Come riportato da ‘WABetaInfo‘, la versione 2.22.22.7 di WhatsApp per Android ha messo a disposizione tale funzione per i suoi tester (potreste anche voi provarla subito per capire meglio di cosa si sta parlando).

Nel momento in cui gli utenti scelgono di condividere un documento, nella successiva schermata adibita alla condivisione apparirà un campo dedicato in cui si potrà aggiungere una descrizione del file che si sta per condividere. La funzione permetterà, in questo modo, di trovare più facilmente i documenti condivisi tramite l’inserimento della parola chiave nel relativo campo di ricerca (un risvolto senz’altro positivo, che molti utenti apprezzeranno di certo visto che è molto semplice perdersi nei tanti documenti ricevuti ed inviati). Per adesso non sappiamo dirvi quando questa funzione entrerà a pieno regime in versione stabile.

In ogni caso, chi vuole può decidere di installare la versione 2.22.22.7 di WhatsApp Beta per Android per testare con mano questa nuova opzione di condivisione, che permette di aggiungere una descrizione ai documenti che si intende condividere. Per poter installare la versione 2.22.22.7 di WhatsApp Beta per Android bisognerà prima aver aderito al programma beta ed accettato le condizioni previste (ricordate sempre che trattandosi di beta potreste anche andare incontro a possibili malfunzionamenti di varia natura). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

