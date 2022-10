Annunciata da tempo, la funzione per abbandonare un gruppo WhatsApp silenziosamente è ora davvero disponibile per tutti. La conferma è giunta dal servizio di messaggistica attraverso i suoi canali ufficiali e di certo saranno in molti ad approfittare della novità.

Cosa cambia rispetto al passato

Diciamoci la verità: quante volte si è deciso di non abbandonare un gruppo WhatsApp per paura di essere “giudicati” a seguito della comparsa della notifica pubblica in chat relativa all’uscita volontaria? Ebbene, questo timore e le sensazioni ad esso connesse potranno far parte del passato d’ora in poi. Nel momento in cui, per qualsivoglia motivo, si sceglierà di non voler più partecipare ad una conversazione collettiva, sarà possibile farlo senza destare alcun sospetto. Nessun alert sarà messo in evidenza e solo gli amministratori saranno messi a conoscenza dell’operazione.

La novità era già stata implementata nelle beta di WhatsApp dall’estate e dunque messa a disposizione solo di un numero limitato di utenti. Al contrario, ora la possibilità di non dare nell’occhio (uscendo proprio dalla chat di gruppo) è assicurata a tutti.

Come abbandonare i gruppi

La modalità di uscita dalle conversazioni collettive non cambia per gli utenti finali. Abbandonare un gruppo WhatsApp in maniera silenziosa funzionerà esattamente come prima: basterà entrare in chat, andare sull’oggetto del gruppo in alto e dunque selezionare la voce “abbandona”. Se, dopo l’operazione appena compiuta, si vorrà anche cancellare del tutto la chat per se stessi, seguendo lo stesso percorso, sarà possibile procedere alla sua completa eliminazione.

Le motivazioni dietro alla scelta di abbandonare un gruppo WhatsApp silenziosamente potrebbero essere svariate e strettamente personali. Fa piacere sapere che, con la nuova opzione, sarà di certo rispettata una maggiore privacy per gli utenti. In qualsiasi momento, tuttavia, chiunque potrà verificare o meno la presenza di un contatto all’interno del gruppo, semplicemente consultando l’elenco degli iscritti.

