The Midnight Club detiene già un record a livello mondiale. La nuova serie di Mike Flanagan esce oggi su Netflix e torna a terrorizzare gli utenti della piattaforma con un nuovo prodotto horror.

Secondo quanto si apprende, The Midnight Club ha battuto il record di 21 jump scares (letteralmente “salto di paura”, una tecnica usata nei film horror per spaventare lo spettatore) in un solo episodio, precisamente il primo. Un numero così alto da entrare nel Guinness World Record. Così, un funzionario dell’organizzazione che raccoglie ogni anno tutti i primati del mondo ha consegnato a Flanagan e al suo team un certificato che attesa il nuovo record battuto.

“Questo è particolarmente importante per me perché odio i jump scares. Penso siano i peggiori”, ha detto Flanagan ai giornalisti durante una conferenza stampa. “Li odio perché è come se fosse facile avvicinarsi a qualcuno e spaventarlo a morte”. La scena che contiene il maggior numero di jump scares è quella in cui il personaggio di Natsuki sta raccontando una storia ai membri del Midnight Club. La ragazza, però, esagera con l’effetto paura, con il risultato che i jump scares sono eccessivi, uno dietro l’altro, e provocano anche effetti comici.

Basato sul lavoro dell’autore dell’horror young adult Christopher Pike, The Midnight Club è ambientato in una clinica per ragazzi malati terminali. Ogni notte, a mezzanotte, gli otto pazienti si riuniscono per raccontarsi storie di paura. La serie ha debuttato un anno dopo la miniserie Midnight Mass, sempre su Netflix.

Composto da dieci episodi, la prima stagione di The Midnight Club è stata lanciata venerdì 7 ottobre. Nel cast troviamo: Heather Langenkamp, ​​Iman Benson, Igby Rigney, Adia, Aya Furukawa, Sauriyan Sapkota, Annarah Cymone, Chris Sumpter e Ruth Codd.

