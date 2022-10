Sono segnalati in queste ore alcuni problemi BPER per parte dell’utenza, considerando il fatto che oggi 7 ottobre pare che sia diventato difficoltoso il semplice login con le proprie credenziali alla banca. Situazione tutta da definire, alla luce di segnalazioni che al momento non mi inducono a parlare di down. Allo stesso tempo, però, la situazione va valutata con grande attenzione, in quanto si trascina ormai da circa 30 minuti. Insomma, abbiamo alcuni elementi sui quali possiamo soffermarci questa mattina.

Si riscontrano in questi minuti problemi BPER: la situazione oggi 7 ottobre al momento del login

In passato, sul nostro magazine, abbiamo parlato di problemi BPER solo in relazione a questioni di sicurezza, a causa di SMS fraudolenti che hanno sfruttato il nome della Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Ora, invece, c’è un disservizio che va tenuto sotto stretta osservazione, grazie anche ai riscontri ottenuti in tempo reale da Down Detector per il pubblico interessato. In passato è capitato che disservizi di questo tipo durassero pochi minuti e nulla esclude che possa andare così anche in questa circostanza.

Insomma, portate pazienza, in quanto i problemi BPER potrebbero durare meno di quanto pensiate. A prescindere dalla fase in cui avete riscontrato anomalie all’interno del vostro conto. Se da un lato c’è chi si ferma al login, infatti, non dobbiamo dimenticare coloro che invece non riescono a concludere operazioni come i semplici pagamenti.

Le segnalazioni, comunque, sono in diminuzione e la sensazione è che il malfunzionamento di oggi sia tutto sommato gestibile, secondo quanto raccolto proprio in questi minuti. Vi faremo sapere appena ne sapremo di più, alla luce di un bug che non preoccupa eccessivamente i clienti. A voi come stanno andando le cose?

