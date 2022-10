Quando si accende il riscaldamento centralizzato negli edifici di tutta Italia? A seguito del piano italiano per limitare gli effetti dell’aumento del prezzo del gas, sono stati posti dei nuovi limiti per l’utilizzo proprio del riscaldamento centralizzato in edifici privati e anche pubblici, ma fatta eccezione per ospedali e RSA. Le regole da seguire variano da nord a sud dello stivale, naturalmente sulla base di calcoli oggettivi sulle temperature medie dei comuni.

Il già noto Dpr 74/2013 ha suddiviso il territorio nazionale in 6 zone climatiche in base al valore di gradi giorno. Questi ultimi risultano dal calcolo della differenza tra la temperatura giornaliera media e i 20°C convenzionali presenti negli edifici. DI conseguenza, si ottengono le seguenti aree: la zona A (comuni con gradi-giorno inferiori a 600), quella B (tra 600 e 900), poi quella C (tra 901 e 1400): ancora, si ha la zona D (tra 1401 e 2100), E (tra 2101 e 3000) ed infine F (comuni con gradi-giorno superiori a 3000). Per la cronaca, la prima fascia A (con valore più basso) è quella più calda, mentre la F presenta il clima più rigido.

Sulla base della schematizzazione appena indicata, a seguito del nuovo piano per il risparmio energetico, è stato indicato esattamente quando si accende il riscaldamento in ogni comune italiano. Nei centri appartenenti alla zona A i riscaldamenti potranno essere accesi per 5 ore al giorno dal 8 dicembre al 7 marzo; per quanto riguarda la zona B, sono concesse 7 ore al giorno dal 8 dicembre al 23 marzo; ancora, nella zona C, si procederà per 9 ore al giorno dal 22 novembre al 23 marzo e nella zona D per 11 ore giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile; per finire, nella la zona E, sempre l’accensione è prevista per 13 ore al giorno dal 22 ottobre al 7 aprile mentre nella zona F (quella più fredda) non ci saranno limitazioni di alcun tipo.

