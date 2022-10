Maurizio Costanzo sta male, l’annuncio è arrivato sui social qualche ora fa dal diretto interessato che è apparso sulla poltrona del suo studio pronto a rimandare l’appuntamento con i suoi fan. Il conduttore e giornalista oggi dovrà saltare l’appuntamento con il Maurizio Costanzo Show a causa di qualche line di febbre che lo ha costretto a casa e, quindi, non gli ha permesso di salire sul palco del Parioli che lo ospita da anni.

Ecco il video rilasciato da Maurizio Costanzo:

Chi segue il programma sa bene che il Maurizio Costanzo Show va in onda registrato e che la registrazione era prevista per questo pomeriggio ma le condizioni di salute del conduttore non lo hanno permesso. Nella seconda puntata della nuova edizione, che doveva essere registrata oggi, dovevano presenziare Urbano Cairo, Alberto Matano, Patty Pravo. Ricky Tognazzi e l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Al posto di questa seconda puntata andrà in onda, come spiega nel video Maurizo Costanzo, una sorta di best of, “uno Speciale del Costanzo Show con alcune scelte fatte da puntate importanti”. I fan si sono subito preoccupati per il conduttore cercando di ottenere più dettagli sulle sue condizioni di salute ma già il fatto di averlo visto di ‘persona’ nel video lascia allontanare i cattivi pensieri.

Il pubblico di Canale5 dovrà accontentarsi di un best of nella speranza di poter rivedere il conduttore la prossima settimana con gli stessi ospiti previsti per la puntata in onda oggi.