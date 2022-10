A Storie Italiane arriva lo sfogo di Katia Ricciarelli su Il Volo, il trio lirico pop che ha aggiunto al melodramma il tocco radiofonico, quasi un’opera di divulgazione da parte del trio che, tuttavia, ancora oggi fa storcere il naso agli addetti ai lavori.

Quella di Katia Ricciarelli non è una critica feroce, ma il tono perentorio sottintende una certa amarezza per la carriera dei ragazzi di Grande Amore che oggi girano il mondo calcando i palchi più importanti per consegnare a un pubblico sempre più vasto la loro musica.

Ospite di Eleonora Daniele, Katia Ricciarelli si è sbottonata su più punti. Non manca lo spazio dedicato a Pippo Baudo, al quale manda un saluto dallo studio: “Ciao Pippo, mi raccomando, sempre in forma e ti vogliamo tutti bene”, dice la soprano senza nascondere un residuo e reciproco affetto che rimane tra lei e l’ex marito. Quando si parla di musica, inoltre, la Ricciarelli ha aneddoti per tutti.

Di Lady Diana ricorda che non amava la lirica, passione invece manifestata da Carlo D’Inghilterra. Diana Spencer, piuttosto, preferiva il pop: “Una grande donna, un po’ ribelle. Diciamo che non seguiva le regole. Preferiva vedere Elton John, questi qua insomma”.

Nel suo cuore José Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti, pietre miliari dell’opera del passato ma sempre presenti. Per quanto riguarda le nuove generazioni, incalzata da Eleonora Daniele, Katia Ricciarelli ha qualcosa da dire sui tre ragazzi de Il Volo. In loro riconosce il talento, ma lo fa con amarezza.

Le sue parole:

“Mi dispiace che sono tre voci che sono state ‘rubate’ al melodramma. Fanno pop, hanno scelto quella strada qua. Io ragiono con la mia testa, il mio mondo è il melodramma, il pop l’ho fatto dopo, qualcosina. Ce li hanno rubati“.

