Viola come il Mare ha conquistato già il pubblico di Canale5. Nonostante le polemiche riguardo alla pronuncia e alla poca credibilità di Can Yaman, in molti hanno apprezzato la nuova serie Mediaset chiedendo già a gran voce anche il suo seguito. Al momento non abbiamo notizia di un possibile rinnovo, ma quello che è certo è che il successo è sotto gli occhi di tutti e anche venerdì prossimo, proprio come oggi, Can Yaman e Francesca Chillemi sapranno regalarci nuovi colpi di scena e altre risate.

Le anticipazioni del terzo episodio di Viola come il Mare rivelano che le cose tra Demir e Farah potrebbero farsi interessanti a discapito della bella Viola che potrebbe consolarsi subito e in altro modo. In particolare, Demir continua le sue indagini sul traffico di esseri umani, ma Farah non sembra sapere molto ma quando iniziano le indagini sulla morte di un uomo investito da un pirata della strada, la loro attrazione potrebbe farsi ancora più intensa.

Le indagini sulla morte di un imprenditore, intanto, coinvolgono un giornalista di punta di Sicilia Web News e mentre la redazione è in subbuglio, Viola riesce ad essere felice accanto a Raniero, che cerca di aiutarla nella ricerca del padre: infatti proprio grazie a lui scopre che sua madre aveva fatto una visita a Palermo pochi anni prima, le cose sono legate?

Viola come il Mare tornerà anche oggi, 7 ottobre, con il secondo episodio in cui, sebbene la malattia sia sotto controllo, Viola continua a cercare suo padre e chiede aiuto anche a Francesco, da cui si sente attratta. Ma l’Ispettore Capo, che ha avuto un’infanzia difficile, al contrario della giornalista non crede nell’amore.

Sulle tracce del padre, Viola approda nell’azienda agricola di proprietà di Raniero, un ragazzo affascinante che comincia a farle una corte spietata. Intanto Francesco continua ad investigare sul traffico di esseri umani e quando in un container al porto trova la giovane Farah, contravvenendo ad ogni regola la nasconde a casa sua.