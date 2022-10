Il giovane ispettore Morse sbarca su Giallo: la serie inglese di ITV, titolo originale Endeavour dal nome del protagonista, occuperà il palinsesto autunnale della rete nel daytime. Già trasmessa nel 2019 da Paramount Network e poi replicata da Spike l’anno successivo, la serie debutta su Giallo il 10 ottobre 2022, col primo episodio della prima stagione.

Il giovane ispettore Morse, basata sui romanzi polizieschi di Colin Dexter, nasce come prequel della serie Ispettore Morse. Ad interpretare il protagonista è Shaun Evans, nei panni di Endeavour Morse, che nel 1965 inizia la sua carriera come agente investigativo, diventando poi sergente, al CID della polizia di Oxford City, alla stazione di Cowley, sotto l’ala protettiva del detective ispettore Fred Thursday (Roger Allam). Si tratta della terza serie dell’ispettore Morse dopo l’originale Ispettore Morse (1987–2000) e il suo spin-off Lewis (2006–2015).

Il giovane ispettore Morse ha debuttato nel 2012 ed è stata progressivamente rinnovata per nove stagioni: quest’ultima è entrata in produzione la scorsa primavera ed è stata annunciata da ITV come l’ultima edizione del giallo in costume. La trama, che nel corso delle stagioni è avanzata col proseguire degli anni, sarà ambientata nel 1972 e l’intera stagione consisterà in soli tre episodi.

Ecco il promo de Il giovane ispettore Morse, in onda da lunedì 10 ottobre nel palinsesto quotidiano del canale 38 del digitale terrestre, ogni giorno alle 17.10 con un episodio da 90 minuti.

