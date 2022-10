Grey’s Anatomy 19 è partito all’insegna delle rivelazioni: non solo ha ricomposto la squadra di medici che si era sfilacciata alla fine della stagione 18, riportando quasi tutti, per un motivo o per l’altro, in ospedale, ma ha anche introdotto i nuovi tirocinanti del primo anno con qualche colpo di scena.

Grey’s Anatomy 19 si presenta come una sorta di reboot/spinoff di se stesso, con Meredith ora capo di chirurgia ad interim e determinata a riabilitare il programma di specializzazione dell’ospedale con la nuova squadra di tirocinanti. Sono proprio loro i veri protagonisti, al centro di un battesimo tutt’altro che semplice: tra un incidente che ha causato morti cerebrali multiple e pazienti che aspettano un trapianto di organi, come sempre i casi medici si intrecciano tra le corsie. Stavolta spetta ai nuovi arrivati farsi avanti e mostrare di aver meritato il loro posto nel programma di specializzazione.

Il primo episodio di Grey’s Anatomy 19 si concentra proprio sulle diverse attitudini degli specializzandi novelli: dal cinismo di Benson Kwan (Harry Shum Jr.) all’umorismo fuori luogo di Mika Yasuda (Midori Francis), all’insicurezza di Lucas Adams (Niko Terho), all’imbarazzo di Jules Millin (Adelaide Kane) per la scoperta di aver dormito col suo nuovo superiore Link, ognuno affronta il suo primo giorno tra paure e insicurezze. Ma due nuovi stagisti, in particolare, hanno un legame col Grey Sloan che affonda le radici nel loro passato familiare.

Nel finale della première di Grey’s Anatomy 19 si scopre infatti che Lucas Adams è legato agli Shepherd: il suo motto “è un bel giorno per salvare vite” non passa inosservato e non solo perché il giovane medico ha sempre idolatrato Derek Shepherd. Si scopre infatti che Adams è uno dei nipoti di Derek e Amelia, ma quest’ultima ha qualche dubbio sul fatto che il ragazzo sia tagliato per la chirurgia: Meredith conferma alla cognata di avere fiducia in lui, anche perché l’altra pecora nera della famiglia Shepherd, Amelia appunto, è diventata un brillante neurochirurgo nonostante tutto. Simone Griffith (Alexis Floyd), invece, rivela a Richard Webber di essere nata proprio al Grey Sloan, in circostanze tragiche, visto che sua madre è morta durante il parto.

