Nel nuovo singolo di Sangiovanni la stella di Amici di Maria De Filippi fa il punto sulla sua vita, che diventa uno spettro di colori e sfumature.

Fluo, questo il titolo del brano, è un trip elettropop con cassa e rullante dominanti, ma non solo. “Fluo” è una rifrazione che arriva dopo che il giovanissimo artista ha mostrato tutte le sue facce attraverso i colori, dal fucsia all’azzurro di Cadere Volare. A questo giro Giovanni Pietro Damian – questo il suo nome di battesimo – come già detto, fa il punto sulla sua vita e guarda i fan dritti in faccia per ringraziarli e omaggiarli.

Fluo è quindi la risultante dei tanti colori mostrati nelle precedenti produzione, una sommatoria di cui fa parte il suo pubblico che ad ogni concerto sbandiera cartelli con la scritta: “Non sei solo”. Oggi Sangiovanni dice la stessa cosa a tutte quelle persone che lo attendono sotto il palco e lo seguono sui social.

Al pubblico dedica la parte più della dell’esperienza visiva: il fluo, qualcosa che si illumina al buio dopo aver assorbito la luce, quasi per riconsegnarla al mittente. Sangiovanni restituisce l’amore ricevuto ai suoi fan, che lo seguono come un fratello o il migliore amico. Non a caso l’artista vicentino è solito accogliere sul palco alcune persone del pubblico come se quel concerto fosse una grande casa e la musica fosse un momento conviviale, senza linea di separazione tra l’artista e i comuni mortali.

Il nuovo singolo di Sangiovanni ci dice: “Stanotte correrò da te” per dirci: “Che ci vuole? Il mondo è tuo”, soprattutto se fluo. Il 2022 è stato l’anno del primo album in cui Fluo non è contenuta. Che sia un passaggio verso una nuova avventura discografica?

