Da qualche giorno è disponibile The Bear su Disney+, una serie che usa la cucina come valvola di sfogo per elaborare i traumi. Arrivata in sordina sulla piattaforma USA Hulu lo scorso aprile, The Bear ha impiegato un po’ per farsi strada nel mare delle produzioni in streaming, ma alla fine ce l’ha fatta. E ora anche l’Italia può pregustare questo gioiellino.

The Bear su Disney+ è una comedy, ma anche un drama, e ha per protagonista Carmen “Carmy” Berzatto (interpretato da Jeremy Allen White), un giovane chef proveniente dal mondo della ristorazione. Il ragazzo torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia, The Original Beef of Chicagoland, dopo che uno straziante lutto ha colpito tutti. Lontano dal mondo patinato a cui era abituato, Carmy deve affrontare la dura realtà della gestione di una piccola impresa, tra un personale di cucina ostinato e riluttante e i difficili rapporti familiari. A questo si aggiungono le conseguenze del suicidio del fratello, che in un modo o nell’altro condizioneranno la sua vita e di chi gli sta accanto.

The Bear su Disney+ parla di cucina mostrandoci un mondo ben diverso da quello degli chef stellati che di solito vediamo sullo schermo. Carmem lavora in un ambiente soffocante e degradante, tra orari esagerati, superiori tossici, e colleghi che condividono lo stesso senso di precarietà.

Negli Stati Uniti, The Bear è diventato un vero e proprio fenomeno sociale. Il New York Times racconta come le tavole calde abbiano aumentato i clienti, che chiedono a gran voce l’Italian Beef, un panino al roastbeef condito con la giardiniera. Ad agosto, qualche mese dopo l’uscita della serie, l’azienda di consegne a domicilio americana Goldbelly ha registrato un’impennata del 30% delle vendite di questo tipo di panino.

The Bear non è solo questo, ma una serie tv che esplora diversi traumi: dall’elaborazione del lutto ai problemi familiari, il suicidio e la tossicodipendenza. Per Carmen, la cucina è una medicina che potrebbe aiutarlo a superare la morte di suo fratello. Oppure no.

