Continua senza sosta lo sviluppo del Samsung Galaxy S22, in vista del rilascio del tanto atteso aggiornamento con One UI 5.0. Come preannunciato ad inizio settimana, infatti, la beta 4 è stata messa a disposizione del pubblico proprio in queste ore, nonostante la diffusione del pacchetto software sia limitata agli Stati Uniti al momento della pubblicazione del nostro articolo. Con queste premesse, occorre capire quali problemi siano stati risolti dal produttore coreano e quali possiamo aspettarci ancora dopo il download della suddetta beta.

Focus sui problemi risolti per il Samsung Galaxy S22 con beta 4 dell’aggiornamento One UI 5.0

Una prima panoramica sui problemi risolti per il Samsung Galaxy S22 con beta 4 del nuovo aggiornamento basato su Android 13 e One UI 5 ci arriva da SamMobile, secondo cui ci sono effettivamente dei bug non risolti con l’upgrade in questione. Basti pensare alla schermata nera che a quanto pare viene ancora visualizzata sul monitor quando si utilizza Samsung DeX, mentre lo schermo del telefono è bloccato. Da non tralasciare il fatto che, a detta di alcuni utenti, i modelli di questa sera finiscano per visualizzare un pop-up “impossibile aprire il file” quando si tenta di aprire un file ricevuto utilizzando Quick Share. Quello che appare dal menu a compara, per intenderci.

La buona notizia sulla beta 4 di One UI 5.0 consiste nel fatto che sia stato corretto il bug che portava all’attivazione automatica della modalità Sleep. Allo stesso tempo, pare che si possa archiviare l’anomalia per cui il segnale acustico e la vibrazione risultino continuamente attivi. Non sappiamo, invece, se persistano o meno i problemi di arresto anomalo durante l’accesso alla cartella delle app, fino ad arrivare alla modifica degli sfondi e all’utilizzo della funzione Air Command della S Pen.

Vedremo se verranno a galla ulteriori novità sul Samsung Galaxy S22 dopo il rilascio della quarta beta impostata su One UI 5.0.

