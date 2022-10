Stanno venendo a galla proprio in queste ore alcune indiscrezioni particolarmente interessanti sul Samsung Galaxy S23, almeno per quanto concerne i suoi colori. Dopo aver analizzato in questi giorni altri aspetti che potrebbero caratterizzare la scheda tecnica dei top di gamma in arrivo sul mercato tra circa quattro mesi, infatti, tocca concentrarsi anche sulla storia delle colorazioni che potremo toccare con mano in occasione dell’esordio della serie qui in Italia. Insomma, facciamo il punto della situazione con quanto raccolto in mattinata, senza lasciare nulla al caso.

Potrebbe crearsi un piccolo caso sui colori del Samsung Galaxy S23 a quattro mesi dall’uscita sul mercato

I rumors di oggi, effettivamente, pare siano orientati verso un piccolo giallo a proposito dei colori del Samsung Galaxy S23. Il tutto, occorre ricordarlo, a quattro mesi dalla loro uscita. Come riporta SamMobile, un esperto del settore dei display Ross Young ha risposto alle domande relative ai colori della serie Android più attesa del 2023. Ovviamente non possiamo considerarla come una presa di posizione ufficiale dell’azienda, ma è interessante evidenziare che a suo dire avremo inizialmente solo quattro colori con questa serie. Vale a dire beige, nero, verde e rosa chiaro.

Se le indiscrezioni fossero confermate, si tratterebbe di un elemento di rottura rispetto al passato. Basti pensare al fatto che Samsung abbia lanciato la serie dei Samsung Galaxy S22 in più colori, tra cui Phantom White, Phantom Black, Green, Graphite, Gold, Cream e persino Red. Il tutto, appena otto mesi fa. Per il resto, tutti si aspettano che i modelli della famiglia Samsung Galaxy S23 abbiano la possibilità di contare su un aumento della capacità della batteria e delle capacità della fotocamera frontale.

Vi terremo aggiornati appena ne sapremo di più, nel corso delle prossime settimane qui in Italia.