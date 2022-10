Alfonso Signorini ha vissuto un’altra serata difficile al Grande Fratello Vip 2022 parlando di bullismo e di quello che è successo con Marco Bellavia. A farne l spese sono stati alcuni concorrenti a cominciare da Ginevra Lamborghini che, in quanto squalificata, non potrà tornare in studio, e poi, a ruota, anche Giovanni Ciacci, eliminato dal pubblico, e Sara Manfuso, ritirata. Ieri sera il Grande Fratello Vip è tornato in onda e a quel punto non solo abbiamo potuto ascoltare le parole di Marco Bellavia, ma abbiamo ritrovato in studio Giovanni e Sara ma la situazione non è stata delle migliori.

Parlando del suo addio, Sara ha detto di essere uscita perché non si è sentita tutelata al Grande Fratello Vip tirando fuori l’altro scivolone di Ciacci, quello sulla violenza sessuale: “Conosci la mia storia. Io sono stata vittima di violenza sessuale. Non volevo agevolazioni perché il mio passato è pesante. C’è stato un episodio importante. Ero in cucina con Giovanni che mi ha toccato il cu**, mi ha detto “simuliamo una violenza sessuale”. A quel punto ha ammesso di aver riso e di essere stata al gioco ma in realtà solo perché imbarazzata e nessuno è intervenuto nemmeno da dietro le quinte.

Se questo domani non viene squalificato io ve lo giuro.#Gfvip pic.twitter.com/nOFp5SroUm — 𝙇𝙤 𝙨𝙘𝙞𝙢𝙥𝙖𝙣𝙯𝙚̀ ⚜️ (@im_waterlife) October 2, 2022

A questo punto Sara lancia la sua accusa al Grande Fratello Vip: “Nessuno mi ha chiamato in confessionale, nessuno mi ha detto “Sara come stai” e nessuno ha capito che dietro quella risata c’era il dolore, la vergogna e l’umiliazione. Chiaro. Si vede solo quello che si vuol vedere”. Alfonso Signorini però non ci sta e dopo aver evidenziato il fatto che lei si è messa a ridere anziché dargli un ceffone, caccia via la sua vippona in malo modo:

“Avresti potuto trovare una ragione più plausibile per uscire dalla casa. Grazie di avermi preso per i fondelli ogni volta che ti dicevo resta e tu mi dicevi di sì. Adesso puoi accomodarti. Vai pure fuori dalla casa e fuori da questo studio. Sono ben contento che tu ci vada. Arrivederci”.

D’altro canto Giovanni Ciacci dice di aver subito già un linciaggio mediatico di essere stato sputato e minacciato al supermercato per via di quello che è successo con Marco si è difeso: “Mi dispiace un linciaggio l’ho passato, due no. Per sbaglio, passando, ti ho toccato il sedere, ho detto che non volevo che venisse fraintesa come una violenza sessuale e poi ho detto: “Dovremmo parlare proprio di questo”. Non ci sto a passare per quello che fa la violenza sessuale”.

Il pubblico non è molto convinto della sua chiave di lettura e sui social è di nuovo polemica perché in molti avrebbero preferito l’uscita di Ciacci e non quella di Sara.