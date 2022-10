Giornata importante per quanto riguarda i biglietti di Milan-Monza, considerando il fatto che in mattinata è scattata la vendita libera per i ticket del match in programma tra poco più di due settimane. Pensare che solo i match di cartello possano avere seguito sotto questo punto di vista, come abbiamo osservato a proposito della sfida tra Milan e Juventus nei giorni scorsi sul nostro sito, sarebbe un grosso errore. Ecco perché occorre fare il punto della situazione, raccogliendo tutte le informazioni disponibili per la prima storica sfida in Serie A tra i due club lombardi.

Cosa sappiamo sulla vendita libera per i biglietti di Milan-Monza a partire da oggi 6 ottobre

Quali sono le certezze dalle quali possiamo partire oggi a proposito della vendita libera per i biglietti di Milan-Monza? Dopo la fase di prelazione avviata ad inizio settimana e dedicata come sempre ai sostenitori rossoneri abbonati, dalle 12 di questo giovedì tutti hanno la possibilità di assicurarsi un ticket per essere presenti alla sida di sabato 22 ottobre. Premesso che tra i tifosi di casa ci sarà poca disponibilità, se non altro perché la quota abbonati dalla quale si parte è molto alta (più di 40.000 tessere sottoscritte), occorre fare attenzione anche ai sostenitori ospiti.

Vista la vicinanza geografica tra le due città, ma soprattutto la voglia di esserci in occasione della prima apparizione ufficiale dei brianzoli a San Siro in Serie A, è altamente probabile che possano andare a ruba i circa 5.000 biglietti disponibili nel terzo anello verde. Insomma, a prescindere dalla squadra per la quale tifate, è importante essere tempestivi sui biglietti di Milan-Monza, visto che al momento non possiamo escludere che si possa andare incontro ad un sold out per la sfida del 22 ottobre.

Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori comunicazioni in merito ai biglietti di Milan-Monza.