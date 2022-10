Ci sono alcuni riscontri interessanti che possiamo prendere in esame questa mattina con il Samsung Galaxy Note 20, in relazione al tanto atteso aggiornamento di ottobre. Ad un mese esatto dall’ultima patch, come vi abbiamo riportato con un articolo specifico in merito, occorre prendere atto che da questa mattina qui in Europa sia possibile procedere con il download del pacchetto software in questione. Non possiamo aspettarci rivoluzioni con nuove funzionalità per la serie, ma allo stesso tempo ci sono diverse buone ragioni per procedere prima possibile con la sua installazione.

Le prime indicazioni sul Samsung Galaxy Note 20 con il nuovo aggiornamento di ottobre

Allo stato attuale, cosa possiamo aspettarci per il Samsung Galaxy Note 20 con l’aggiornamento di ottobre? Secondo quanto riportato da SamMobile, occorre partire da considerazioni di natura geografica. Già, perché firmware N98xFXXS5FVI4 risulta da alcune ore a questa parte in distribuzione in Paesi del Caucaso, Albania, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo, Ucraina, Sud-est Europa, Kazakistan, regione baltica, Paesi Bassi e Uzbekistan. Non sappiamo ancora quando arriveranno le prime segnalazioni dall’Italia, ma la sensazione è che non dovremo attendere molto sotto questo punto di vista.

Resta da capire quali possano essere eventuali novità extra per chi si ritrova con un Samsung Galaxy Note 20. Al momento, sappiamo soltanto che la patch di sicurezza di ottobre 2022 abbia il compito di risolvere oltre 40 vulnerabilità di sicurezza, in attesa di riscontri più concreti dagli stessi utenti. Dando uno sguardo allo storico di questo produttore, si tratta di uno dei firmware più interessanti del 2022 per quanto riguarda i miglioramenti assicurati al pubblico in termini di sicurezza.

Ancora un po’ di pazienza e tutti potranno testare il nuovo aggiornamento di ottobre a bordo del Samsung Galaxy Note 20, stando a quanto raccolto oggi.