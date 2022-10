Le offerte per il nuovo Prime Day d’autunno saranno di scena i giorni 11 e 12 ottobre, ossia martedì e mercoledì prossimo. Le promozioni non mancheranno per tutte le categorie di prodotti venduti sullo store: per prepararsi al meglio allo shopping però, è giusto ricordare l’unica condizione necessaria per usufruire degli sconti, ossia l’abbonamento Prime. Come è possibile attivarlo per chi non lo ha e con quali vantaggi in questo momento?

I benefici dell’abbonamento Prime

Esattamente come nel caso del Prime Day dell’estate, anche per le offerte esclusive di questo ottobre sarà necessario possedere un abbonamento Prime. Chi è ancora indeciso sulla sottoscrizione o meno del servizio, può tener presente che questo garantisce le consegne in un solo giorno lavorativo su un milione di prodotti e senza costi aggiuntivi. In più, gli utenti abbonati godono di uno spazio di archiviazione illimitato per le loro foto sul cloud Amazon e possono anche beneficiare della consegna nel giorno dell’uscita per film, album musicali, videogiochi. Per concludere, non meno importante è la possibilità di accedere alle offerte lampo 30 minuti prima del loro inizio e naturalmente dello streaming illimitato di film, documentari e serie TV con Amazon Prime.

Quanto costa ora Amazon Prime

Nel caso si voglia procedere adesso alla sottoscrizione dell’abbonamento Amazon Prime in vista delPrime Day della settimana prossima, è il caso di sottolineare che il primo mese del servizio sarà completamente gratuito. Al termine dei primi 30 giorni di prova, il costo mensile del piano sarà di 4,99 euro. Al contrario, se si sceglierà di pagare una singola quota annuale, la spesa da affrontare sarà di 49,90 euro. In qualsiasi momento, si potrà fare richiesta di disdetta proprio dell’abbonamento, senza costi e penali e dunque il servizio sarà fruibile fino al termine della fatturazione in atto.

Continua a leggere su optimagazine.com