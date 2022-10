Il Samsung Galaxy Z Flip 5G, che ora ha più di due anni alle spalle, è diventato il primo dispositivo del colosso di Seul a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2022. Come riportato da ‘SamMobile‘, i Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Flip 4 non hanno ancora ricevuto l’upgrade.

L’ultimo aggiornamento di sicurezza per il Samsung Galaxy Z Flip 5G viene fornito con la versione firmware F707BXXU7HVI3 e porta la patch di sicurezza di ottobre 2022. Il nuovo upgrade è stato lanciato nella Regione baltica, in Ungheria, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito. Altri Paesi potrebbero avere accesso a questo aggiornamento nei prossimi giorni. La patch di sicurezza di ottobre 2022 risolve 49 vulnerabilità sugli smartphone e tablet Galaxy. Il software potrebbe anche includere correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Se avete un Samsung Galaxy Z Flip 5G comprato in uno dei mercati di cui sopra, potete procedere a scaricare l’aggiornamento accedendo a “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Il produttore asiatico ha lanciato il Samsung Galaxy Z Flip 5G a luglio 2020 con Android 10 a bordo. Il telefono pieghevole ha poi ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 all’inizio del 2021 e l’aggiornamento ad Android 12 all’inizio di quest’anno. Il pieghevole potrebbe ottenere l’aggiornamento alla One UI 5.0 basata su Android 13 entro la fine dell’anno o al più all’inizio del 2023. Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità ricordate di far partire l’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua sia superiore al 50%. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

