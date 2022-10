Sono stati annunciati i concerti dei Depeche Mode in Italia in programma nel 2023 e i prezzi dei biglietti per le tre tappe della tranche nel nostro Paese. Qui sotto le info sulla data di Milano e i prezzi dei biglietti dei Depeche Mode a San Siro nel 2023, il 14 luglio. Troverete anche i prezzi dei pacchetti Vip e i contenuti oltre alla mappa dello stadio per conoscere la posizione dei diversi settori.

I Depeche Mode in Italia nel 2023

12 LUGLIO – ROMA, STADIO OLIMPICO I PREZZI DEI BIGLIETTI

14 LUGLIO – MILANO, STADIO SAN SIRO

16 LUGLIO – BOLOGNA, STADIO DALL’ARA I PREZZI DEI BIGLIETTI

I prezzi dei biglietti dei Depeche Mode a San Siro nel 2023

Golden Circle: 115 euro

1° settore numerato: 115 euro

Prato: 103,50 euro

2° settore numerato: 103,50 euro

3° settore numerato: 87,40 euro

4° settore numerato: 75,90 euro

5° settore numerato: 63,25 euro

6° settore numerato: 57,50 euro

A partire dalle ore 10.00 di giovedi 6 ottobre, i biglietti per le date italiane saranno disponibili solo per gli utenti iscritti a My Live Nation. La vendita generale si aprirà alle ore 10.00 di venerdi 7 ottobre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Prezzi dei pacchetti Vip e contenuti

ULTIMATE VIP EXPERIENCE – 885 euro

– Accoglienza e VIP Check-in sul luogo

– Un biglietto di Gold Circle

– Ingresso anticipato alla venue prima dell’apertura porte generale

– Accesso a pedana VIP rialzata (la posizione può cambiare in base alla location) senza impedimenti nella visione del palco. L’accesso alla pedana include open bar (birra, vino, soft drink) durante il concerto (soggetto alla normativa vigente sull’alcool)

– Possibilità di spostamento libero tra Gold Circle e pedana VIP per tutta la sera

– Accesso all’hospitality Lounge due ore prima dello show, con musica, buffet e open bar (birra, vino, soft drinks, acqua)

– Possibilità di salire sul palco prima dell’apertura porte per una foto con gli strumenti della band (i membri della band non saranno presenti)

– Merchandise creato esclusivamente per i possessori dei pacchetti VIP

– Badge ricordo del tour

VIP PARTY – 385 euro

– Accoglienza e VIP Check-in sul luogo

– Un biglietto di tribuna numerata

– Accesso all’hospitality Lounge due ore prima dello show, con musica, buffet e open bar (birra, vino, soft drinks, acqua)

– Merchandise creato esclusivamente per i possessori dei pacchetti VIP

– Badge ricordo del tour

GOLD CIRCLE Early Entry – 245 euro

– Accoglienza e VIP Check-in sul luogo

– Un Biglietto di Gold Circle

– Ingresso anticipato alla venue prima dell’apertura porte generale

– Merchandise creato esclusivamente per i possessori dei pacchetti VIP

– Badge ricordo del tour

La mappa dello Stadio San Siro per il concerto dei Depeche Mode

Continua a leggere su optimagazine.com.