Al via al Parco del Foro Italico a Roma Tennis&Friends – Salute e Sport, l’evento che dal 7 al 9 ottobre mette al centro dell’attenzione la prevenzione sanitaria e l’importanza di scegliere uno stile di vita sano.



Tennis & Friends, giunto all’undicesima edizione, è nato su iniziativa della onlus Friends for Health. Grazie anche alla partecipazione di personaggi noti del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura, che si sfidano nel Torneo Tennis Celebrity, l’obiettivo è diffondere la cultura del benessere, attraverso la cura del corpo, l’alimentazione corretta e l’attività fisica.



Durante la manifestazione verrà offerta la possibilità ai partecipanti di sottoporsi a screening e check-up gratuiti. Particolare spazio sarà data all’educazione alla salute e alla prevenzione per i più giovani. Per l’occasione è previsto un Villaggio della Salute, costituito da 118 sale per le visite mediche, 34 aree sanitarie e 28 aree specialistiche, in cui saranno presenti anche medici della Sanità militare.



Altro argomento chiave è l’alimentazione corretta, con la sezione “Prevenzione a Tavola”. Durante la presentazione dell’evento, lo chef stellato Heinz Beck ha tenuto uno show cooking durante il quale ha preparato un piatto speciale: Risotto alla scapece con gamberi bianchi marinati alla menta e di rombo con peperoni e gazpacho verde. Per una corretta alimentazione è importante conoscere gli ingredienti e i tipi di cottura che ne esaltano e caratteristiche. “Vi sono alimenti che cotti a un solo grado di temperatura più del dovuto perdono importanti fattori nutrizionali, ad esempio a livello proteico – ha spiegato lo chef -. Saper scegliere le materie prime e saper cucinare è importante quanto saper scegliere con che cosa si cucina”.