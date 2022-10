Erano passati 4 anni dall’ultima presentazione, ma adesso Piaggio è pronta lanciare la nuova Vespa GTS, con più comandi elettronici, un comfort migliore ed una maggiore sicurezza di guida. Il motociclo viene prodotto in Italia, ed è già disponibile all’acquisto ad un prezzo di partenza di 5999 euro per il modello 125 e di 6999 euro per il 300. Le versioni tra cui poter scegliere sono quattro, con scocca in acciaio, una nuova sospensione anteriore ed il classico monobraccio, in grado di garantire stabilità e maneggevolezza anche ad alte velocità (parliamo sempre di quelle consentite dal Codice della Strada e dal tipo di motorizzazione prevista dal costruttore).

Piaggio ha anche deciso di montare a bordo della Vespa GTS una nuova sella, più confortevole per il passeggero. Il mezzo è disponibile in 14 diverse colorazioni, con gamma composta da Vespa GTS, Vespa GTS Super, Vespa GTS SuperSport e Vespa GTS SuperTech. Tutte le versioni presentano due motorizzazioni: monocilindrico 125 i-get da 14 CV e motore 300 hpe (High Performance Engine) da 23,8 CV. Sulla nuova Vespa GTS compie il suo esordio anche la tecnologia keyless, che consente l’espletamento di diverse operazioni con il telecomando in tasca (avviamento, apertura della sella, inserimento del bloccasterzo, etc.), senza necessità di tenerlo tra le mani.

La versione SuperTech include uno schermo TFT a colori per la strumentazione di bordo. Sui restanti modelli, invece, è presente una strumentazione più funzionale per utilizzare la connettività VESPA MIA, che troviamo di base su SuperTech e SuperSport (accessoria sugli altri allestimenti). La Vespa, ormai già da diverso tempo, è disponibile anche in versione 100% elettrica. Siete anche voi amanti dell’intramontabile due ruote? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

