Purtroppo la strada verso l’uscita di iPadOS 16 sembra essere costellata ancora di alcuni problemi. Esattamente come nel mese di settembre in cui l’aggiornamento è stato messo in stand-by a causa di alcuni errori e bug, anche ad inizio ottobre non sarebbero disponibili delle soluzioni definitive. Per questo motivo, è lecito chiedersi se la distribuzione possa subire un ulteriore ritardo.

La travagliata storia di iPadOS 16

L’uscita di iPadOS 16 sarebbe dovuta combaciare con quella di iOS 16 del 12 settembre. Eppure, a seguito dell’evento di presentazione dei nuovi iPhone 14, era balzato fuori che per la release per tablet Apple sarebbero stati necessari dei tempi più lunghi, con distribuzione ad ottobre. La causa principale del ritardo era da imputarsi, e lo è tutt’ora, alla funzione Stage Manager più che problematica nella sua implementazione.

A che punto siamo ora? All’inizio di questa settimana è stata rilasciata una nuova beta iPadOS 16 e le cose sembrano ancora non volgere al meglio. Lo sviluppatore Steve Troughton-Smith e il caporedattore di MacStories Federico Viticci hanno evidenziato ancora un numero notevole di problemi durante l’utilizzo di Stage Manager. Si tratta di bug gravi connessi al ridimensionamento dello schermo, alla comparsa della tastiera e molto altro ancora. Insomma, tutto quanto fatto finora per correggere gli errori sembrerebbe non aver sortito i suoi benefici effetti.

Per chi non ne fosse a conoscenza, la funzione Stage Manager consente agli utenti di avere fino ad un numero massimo di quattro app aperte in finestre sovrapposte sullo schermo degli iPad. L’opzione (se funzionante) migliora sensibilmente l’esperienza multitasking dell’utente. Al contrario, alla presenza dei gravi bug su esposti, rischia di compromettere l’uso dei dispositivi.

Quali prospettive

Apple ha fatto sapere che l’uscita di iPadOS 16 si concretizzerà nel mese di ottobre. Considerando l’analisi impietosa dell’ultima beta, il cammino da compiere sembra essere ancora lungo e complesso. La speranza è che i problemi siano presto risolti tuttavia, anche se solo a fine mese, per garantire ai possessori di iPad il loro aggiornamento.

