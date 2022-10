Vi è mai capitato di essere premiati per andare in bici? A Bergamo si può: si tratta di una straordinaria iniziativa proposta dalla città lombarda per sostenere l’ambiente. Gli abitanti del comune bergamasco avranno la possibilità di ricevere fino a 2 euro al giorno (limitazioni connesse) qualora decidano di salire in sella alla bici anziché utilizzare auto o altri mezzi che inquinano per andare a lavoro oppure a scuola. L’assessorato alla mobilità è pienamente favorevole al progetto e fa sapere che la loro speranza è che ciò diventi un’iniziativa che duri nel tempo.

L’iniziativa “Ti premiamo per andare in bici” è alla seconda edizione proposta dalla città di Bergamo ed andrà in vigore dal 3 ottobre al 21 dicembre 2022. Tantissimi cittadini potranno intascare la somma di 2 euro per spostarsi in bici nell’arco della giornata. Come riporta ‘La Repubblica’, l’assessorato alla mobilità ha illustrato quelli che sono gli obiettivi di questa fantastica iniziativa: lo scopo è quello di promuovere l’impatto positivo sulla salute, sull’ambiente e sulla vivibilità della città per chi si sposta in bicicletta; un ulteriore obiettivo è ridurre il traffico automobilistico nelle ore di punta, così come l’inquinamento dell’aria.

Per poter partecipare all’iniziativa “Ti premiamo per andare in bici” e quindi iniziare a guadagnare in sella alla due ruote occorrerà completare la procedura di registrazione andando sul sito bergamoinbicicletta.it. Dopodiché, basterà ritirare il kit ‘PinBike’ presso il piano terra del Palazzo Comunale. Di cosa si tratta? È un kit dotato di tecnologia antifrode, installato sul mezzo del cittadino e che, grazie a un controllo hardware, certifica le tratte urbane realmente percorse in bicicletta nei tratti casa-lavoro o casa-scuola. I premi sono così suddivisi: 0,25 centesimi per chilometro nei percorsi casa-scuola o casa-lavoro (fino al massimale di 2 euro al giorno e 30 euro al mese); 0,50 centesimi per ogni singola sessione casa-velostazione (per cui è previsto un solo premio al giorno) e 30 euro ai primi 10 classificati ogni mese. Insomma, pedalare per credere!

